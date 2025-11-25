Суд изъял у жителя Ревды гулявших по городу поросят

Ревдинский городской суд постановил изъять свиней, хозяин которых оставил их на самовыгуле. Животных передали в специализированное хозяйство. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Владелец поросят на протяжении нескольких лет игнорировал судебные требования.

«Еще в 2024 году суд по иску прокурора установил, что свиньи и крупный рогатый скот содержатся в условиях, опасных для людей и окружающей среды: свободный выгул, отсутствие загонов и помещений, останки животных и продукты их жизнедеятельности хранились на территории фермера», — уточнили в пресс-службе.

Суд обязал жителя Ревды ликвидировать поголовье и привести территорию в порядок, но мужчина проигнорировал требования даже после привлечения к административной ответственности. В итоге полномочия по изъятию скота передали местной администрации.

Ранее подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун предупредила россиян, что за свиней в квартире могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. Она обратила внимание, что прямого запрета нет, но содержание скота в многоквартирном доме часто приводит к нарушению законных интересов и соблюдения прав соседей.