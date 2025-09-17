«„Субарик“ просто раскурочен». Иномарка взорвалась в Подмосковье
Взорвавшийся в Наро-Фоминске автомобиль сняли на видео
В Наро-Фоминске ночью 16 сентября взорвался автомобиль Subaru. О произошедшем рассказала в беседе с 360.ru очевидец.
«Где-то в 03:55–03:58 16 сентября произошел очень-очень громкий взрыв. В этот момент я спала, звук был громкий и, знаете, ощущение, как будто затряслось все», — призналась она.
Девушка увидела из окна, что сработала сигнализация машины. Утром на месте происшествия работали сотрудники полиции, территорию оцепили.
«„Субарик“ просто раскурочен. Вся морда раскурочена, задний бампер тоже отвален», — уточнила она.
Знакомые собеседницы 360.ru предположили, что автомобиль переделали на газовое топливо, и причиной могла стать утечка. Пострадавших не оказалось, но рядом стоявшая машина получила повреждения.
Как сообщил Telegram-канал Baza, речь может идти о взрывчатке. По предварительным данным, в Subaru сдетонировало самодельное устройство мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Машина могла принадлежать мужчине, связанному с силовыми структурами.
Предварительная версия — ошибка при сборке СВУ: взрыв оказался неуправляемым. На момент детонации людей рядом не было, поэтому обошлось без пострадавших.