«„Субарик“ просто раскурочен». Иномарка взорвалась в Подмосковье

Взорвавшийся в Наро-Фоминске автомобиль сняли на видео

В Наро-Фоминске ночью 16 сентября взорвался автомобиль Subaru. О произошедшем рассказала в беседе с 360.ru очевидец.

«Где-то в 03:55–03:58 16 сентября произошел очень-очень громкий взрыв. В этот момент я спала, звук был громкий и, знаете, ощущение, как будто затряслось все», — призналась она.

Девушка увидела из окна, что сработала сигнализация машины. Утром на месте происшествия работали сотрудники полиции, территорию оцепили.

«„Субарик“ просто раскурочен. Вся морда раскурочена, задний бампер тоже отвален», — уточнила она.