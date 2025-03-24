Су-25 рухнул в Приморском крае

Самолет Су-25 упал в Приморском крае во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщило Минобороны.

«Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет», — привело информацию ведомства РИА «Новости».

Полет выполнили без боекомплекта, штурмовик упал в безлюдной местности. По предварительным данным, самолет рухнул из-за технической неисправности. На место ЧП отправилась комиссия Воздушно-космических сил.

Ранее легкомоторный самолет Р-2002 Sierra потерпел крушение во время учебного полета в Раменском. Жертвами авиакатастрофы стали два человека — курсант и пилот-инструктор. В связи с происшествием Следственный комитет организовал проверку.