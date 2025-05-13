«Стыдобище». Врачи в Минусинске записывались друг к другу на прием ради отдыха в майские

В Минусинске врачи записывались друг к другу на прием ради отдыха в майские

В Красноярском крае врачи одной из поликлиник нашли хитрый способ не работать в майские праздники. Они записывались друг к другу на прием, сообщил в Telegram-канале председатель комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

По его словам, в результате часть пациентов не смогли получить необходимую медпомощь. В одном случае регистратор записалась на прием к врачу 37 раз и сократила фактическое время работы специалиста на пару часов.

«Это, конечно, стыдобище», — заявил Зайцев.

Он отметил, что руководство медучреждения и краевое министерство здравоохранения оперативно отреагировали на случившееся.

В региональной прокуратуре уточнили, что все происходило в поликлинике Минусинской межрайонной больницы.

«Прокуратура проводит проверку по информации о формировании врачами минусинской межрайонной больницы фиктивной записи к специалистам», — добавили в ведомстве.

Медпомощь особенно востребована в выходные дни, поскольку люди чаще получают травмы. В Минздраве Подмосковья ранее напомнили о профилактике детских ранений во время отдыха.