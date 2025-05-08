Минздрав Подмосковья напомнил о профилактике детских травм в майские праздники

Майские праздники — долгожданная возможность провести больше времени на свежем воздухе, заняться активными играми всей семьей. Однако в долгие выходные возрастает количество детских травм. О том, как безопасно провести это время вместе с ребенком, напомнили в подмосковном Минздраве.

«Зачастую дети получают травмы на качелях, самокатах, велосипедах, турниках, детских и спортивных площадках. К сожалению, даже обычный прыжок с турника может обернуться тяжелой травмой и многочасовым хирургическим вмешательством», — отметил внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава МО Александр Григорьев.

Главный совет от врачей для родителей — следить за детьми и страховать их, когда те играют на уличных спортивных площадках и горках или находятся на высоте. Также советуют не допускать высокой скорости езды на самокате, роликах и велосипеде, для защиты от падений — покупать наколенники, налокотники и шлем. Кроме того, мам и пап просят объяснять, что выезжать на проезжую часть опасно.

Что делать, если травма произошла?

Для начала необходимо оценить ее тяжесть. В некоторых случаях достаточно будет обратиться в травмпункт, но иногда может потребоваться скорая.

Не успокаивайте ребенка сладким!

Если понадобится операция под наркозом, то до нее должно пройти пять «голодных» часов.

В региональном Минздраве отмечают, что важно не только контролировать, но и постепенно приучать ребенка к самостоятельности. Он должен научиться осознавать последствия своих действий.