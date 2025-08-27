«Стул трясти начало». Житель Каспийска рассказал о землетрясении

Почувствовав подземные толчки, жители Дагестана вышли на улицы. Очевидец Магомед рассказал 360.ru об обстановке в Каспийске.

«Я на первом этаже живу. Баллов пять точно было, потому что потрясло. Стул, на котором сидел, трясти начало, и я выбежал», — сказал он.

Магомед вместе с детьми остался на улице, опасаясь повторных толчков. В целом обстановка на улицах спокойная. Разрушений, судя по кадрам, нет.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 в районе Каспийского моря. Очаг находился в 41 километре от Дербента, подземные толчки ощущались в Каспийске и Буйнакске. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Дагестан сообщила об отсутствии разрушений и пострадавших, соцобъекты продолжили работать в штатном режиме.