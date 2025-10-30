Диетолог Писарева предупредила о рисках отравления при употреблении некачественного зефира

Диетолог Ирина Писарева предупредила о рисках, связанных с употреблением зефира, особенно если продукт содержит избыток пищевых добавок. В интервью «Вечерней Москве» она подчеркнула, что превышение допустимого уровня добавок может привести к отравлению и вызвать серьезные аллергические реакции, такие как крапивница или отек Квинке.