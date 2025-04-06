Студентов МГИМО атаковали мошенники, чтобы получить доступ к «Госуслугам»

Студентам МГИМО стали многочисленные звонки от неизвестных. Мошенники, представляясь сотрудниками деканата или технического отдела вуза, пытались получить доступ к личным кабинетам обучающихся на портале «Госуслуги». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Звонящие просили студентов зарегистрироваться на образовательной платформе для сдачи сессии в онлайн-формате и ввести персональные данные.

«При этом просят включать демонстрацию экрана, поэтому, когда приходит пуш с кодом на смену данных на портале Госуслуг, они видят код», — рассказали студенты.

Подобные звонки поступили студентам из трех групп. Учащимся угрожали тем, что они не смогут сдать сессию и будут отчислены, если не зарегистрируются на сайтах в ближайшее время. Некоторые молодые люди, понимая, что это обман, сразу сбрасывали вызов.

Студенты сообщают, что и в других московских вузах были случаи массовых мошеннических атак.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что злоумышленники стали звонить студентам якобы от лица сотрудников Минобрнауки. Он отметил, что государственные службы никогда не запрашивают пароли и другие конфиденциальные данные через звонки или сообщения.