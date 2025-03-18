Депутат Немкин: мошенники стали звонить студентам, представляясь сотрудниками Минобрнауки

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT о новой мошеннической схеме.

По словам депутата, злоумышленники стали звонить студентам якобы от лица сотрудников Минобрнауки.

«В данном случае акцент сделан на студентах — социально активной группе, которая часто использует цифровые сервисы, такие как „Госуслуги“. Злоумышленники играют на доверии и пробелах в цифровой грамотности, представляясь сотрудниками государственных учреждений и предлагая помощь в получении важных услуг», — пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что государственные службы никогда не запрашивают пароли и другие конфиденциальные данные через звонки или сообщения. При поступлении подобного обращения необходимо сразу прекратить разговор. Кроме того, Немкин рекомендовал регулярно проверять настройки безопасности аккаунта на «Госуслугах».

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