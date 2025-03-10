Студентку-поджигательницу успели снять на видео в тюменском ресторане

Полицейские в Тюмени задержала 21-летнюю студентку, устроившую пожар в ресторане по указке мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию обратился представитель заведения. По его словам, неизвестная девушка устроила поджог в помещении ресторана и скрылась.

Силовики в течение нескольких часов установили личность злоумышленницы и задержали ее. Пожар устроила ранее не судимая 21-летняя студентка одного из ведущих вузов областного центра.

Девушка объяснила, что с ней якобы связались работники банка и сообщили о попытках мошенников оформить на нее кредит. Чтобы помешать им сделать это, девушке посоветовали перевести средства на «безопасный счет», жертва отправила 112 тысяч рублей.

Затем с поджигательницей связались «представители спецслужб» и объяснили, что якобы она отправила деньги на поддержку иностранного государств. Под угрозой уголовного преследования они приказали ей поджечь ресторан.

Возгорание оперативно потушили работники заведения. Злоумышленницу задержали на железнодорожном вокзале города Тюмени.

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