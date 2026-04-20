Студентка умерла на соревнованиях по волейболу в Костроме
Прокуратура проверит смерть 18-летней студентки на соревнованиях в Костроме
На спортивных соревнованиях в Костромском государственном университете скончалась 18-летняя студентка. Прокуратура по Костромской области начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте. Также правоохранители дадут оценку своевременности оказания медицинской помощи и при необходимости примут меры реагирования.
По информации телеграм-канала «112», студентка умерла во время вузовского волейбольного турнира. В социальных сетях появилась информация, что девушке не оказали своевременную помощь, а на турнир студентов допустили без должной медицинской проверки.
Ранее 12-летняя девочка в Ульяновской области скончалась прямо во время школьной линейки. На улице была сильная жара, класс находился под солнцем.