Студентка умерла на соревнованиях по волейболу в Костроме

На спортивных соревнованиях в Костромском государственном университете скончалась 18-летняя студентка. Прокуратура по Костромской области начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте. Также правоохранители дадут оценку своевременности оказания медицинской помощи и при необходимости примут меры реагирования.

По информации телеграм-канала «112», студентка умерла во время вузовского волейбольного турнира. В социальных сетях появилась информация, что девушке не оказали своевременную помощь, а на турнир студентов допустили без должной медицинской проверки.

Ранее 12-летняя девочка в Ульяновской области скончалась прямо во время школьной линейки. На улице была сильная жара, класс находился под солнцем.