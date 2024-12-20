Студентка облила банкомат бензином и подожгла в Красноярске

В Красноярске студентку педагогического университета госпитализировали с ожогами после нападения на офис банка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 19-летняя девушка пришла в отделение банка, расположенное на улице 60 лет Октября, с канистрой бензина. Она облила банкомат и подожгла его, но при этом случайно облилась горючей жидкостью и тоже загорелась.

Пламя на девушке удалось потушить. Пострадавшую доставили в больницу, она получила ожоги второй степени.

Ранее в Новосибирске вооруженный злоумышленник ограбил банк на улице Гоголя, сбежав с суммой 9,5 миллиона рублей.

Перед этим в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза. Еще одну девушку, которая вместе с ними в этом участвовала, суд отправил под домашний арест.