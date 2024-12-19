Двух ростовских подростков заключили под стражу за поджог электровоза

В Ростове-на-Дону двух подростков арестовали за поджог электровоза. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке — домашний арест», — уточнили в ведомстве.
Трое несовершеннолетних 14 декабря подожгли электровоз, который стоял на четвертом пути станции Ростов Товарный в городе Ростове-на-Дону. Подростки во время допроса у следователя признались в содеянном.
Ранее житель Санкт-Петербурга попытался поджечь расположенный в Центральном районе города военкомат при помощи коктейля Молотова. Позже мужчина признался, что действовал по указанию кураторов.
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