Студент попал в тюрьму из-за не подаренного девушке iPhone

В Ульяновске парень не подарил девушке iPhone и попал в тюрьму на три года

В Ульяновске девушка обвинила молодого человека в изнасиловании из мести — она обиделась за неподаренный iPhone. Парень получил три года колонии, сообщил Telegram-канал Baza .

В мае 2024 года 18-летняя девушка познакомилась в интернете с 21-летним студентом местного вуза из Таджикистана. После недолгой переписки парень предложил ей секс в обмен на смартфон.

Жительница Ульяновска согласилась, после этого они встретились дважды. Вот только молодой человек не выполнил обещание. Девушка осталась без iPhone и написала на парня заявление об изнасиловании.

Во время суда она опомнилась и заявила, что заявление было ложным. Девушка отметила, что изнасилования не было, и хотела поменять показания, но следователи якобы не дали этого сделать.

В итоге суд назначил молодому человеку три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

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