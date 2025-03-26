Жителю Перми продали банку кильки вместо iPhone 16 Pro Max

Житель Перми купил на популярном маркетплейсе «Мегамаркет» iPhone 16 Pro Max за 189,9 тысячи рублей, однако вместо него получил посылку с банкой кильки с логотипом «За Родину». Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

Обнаружив подмену, мужчина потребовал у интернет-магазина вернуть денежные средства, однако маркетплейс отказался это делать, сославшись на то, что ответственность должен нести предприниматель, ведущий продажи через их площадку.

Деньги покупателю в добровольном порядке так и не вернули, и он решил обратиться в суд. В инстанции постановили взыскать с бизнесмена 189,9 тысячи рублей за сам товар, а также выплатить 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Также ответчику предстоит заплатить в бюджет штраф в размере 107,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россиянин воспользовался временным сбоем на маркетплейсе и забрал товары на семь миллионов рублей. На него завели уголовное дело о мошенничестве.