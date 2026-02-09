«Хороший пацанчик»: у погибшего на перемене школьника на Урале были проблемы с сердцем

У девятиклассника, умершего в туалете школы в Екатеринбурге, было больное сердце. Об этом сообщил источник 360.ru.

«У него был датчик, который кровь качал, и он остановился, а вслед за ним и сердце», — пояснил он.

По одной из версий, подростку стало плохо после того, как он в туалете вдохнул пар от вейпа. Ему нельзя было курить, и он не пробовал сигареты.

«Тихий, хороший, добрый пацанчик, никого никогда не обижал», — добавил другой собеседник 360.ru.

Утром школьник после урока физкультуры вместе с одноклассником зашел в туалет, где и потерял сознание. Спасти его не удалось.

Прокуратура Свердловской области проводит проверку случившегося. Надзорное ведомство выяснит, правильно ли сотрудники школы обеспечивали безопасность учеников, а также пытались ли оказать помощь погибшему.