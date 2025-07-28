Струну от катетера обнаружили в легких у ребенка с редким заболеванием

Новосибирские врачи нашли в теле девятилетнего мальчика полутораметровую струну от катетера. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash Siberia» .

По данным источника журналистов, ребенка в медицинский центр в Новосибирске привезли из Казахстана. Мальчик живет с редким заболеванием — у него только один сердечный желудочек.

Родители заплатили за лечение сына пять миллионов. Новосибирские медики накануне операции четыре раза вводили зонд через бедренную вену.

Однако после этого у мальчика начались осложнения. Его выписали из больницы с временным кардиостимулятором, а в легких обнаружили скопившуюся жидкость и инородный предмет. Результаты рентгена показали, что это полутораметровая струна.

Сейчас родители начали собирать деньги на лечение сына в Италии, а также сообщили о ситуации в Следственный комитет.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение полуторагодовалому ребенку с редким нарушением. Медики диагностировали у него катаракту и признаки синдрома персистирующего гиперпластического стекловидного тела. Без оперативного вмешательства мальчику грозила слепота.