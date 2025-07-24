Врачи медцентра Рошаля спасли зрение ребенку с врожденной патологией глаза

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение полуторагодовалому ребенку с редким нарушением зрения. Родители обратились к медикам, когда заметили, что правый глаз ребенка отклоняется в сторону носа.

Специалисты провели обследование и выявили катаракту, а также признаки синдрома персистирующего гиперпластического стекловидного тела. При этой патологии в глазу остаются лишние ткани и сосуды, которые должны были исчезнуть еще до появления ребенка на свет.

Без хирургического вмешательства ребенку грозила слепота.

«Нам пришлось не только удалить помутневший хрусталик, но и аккуратно устранить помутнение задней капсулы через узкий 4,5-миллиметровый зрачок, избегая дополнительных травм. Мы имплантировали искусственный хрусталик, который будет фокусировать изображение на сетчатку глаза, обеспечивая процесс зрительного восприятия», — пояснил заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Операция длилась около 30 минут и завершилась благополучно.

Косоглазие стало менее выраженным уже на следующий день, а затем начали восстанавливаться зрительные функции.

Мальчика уже выписали.