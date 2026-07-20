Стройматериалы загорелись на крыше элитного ЖК в центре Москвы

Источник 360.ru: на крыше дома на Страстном бульваре в Москве произошел пожар

Днем в понедельник строительные материалы загорелись на крыше восьмиэтажного жилого комплекса в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на Страстном бульваре. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались порядка 20 человек. В настоящее время звенья газодымозащитной службы ведут тушение и проверяют нижележащие этажи, связь на месте происшествия работает с перебоями.

В пресс-службе МЧС по Московской области подтвердили возгорание и уточнили, что информация о пострадавших не поступала. Причины пожара выясняются.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что возгорание полностью потушили.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в промышленной зоне на Волоколамском шоссе. В тушении задействовали 33 человека и 11 единиц техники.