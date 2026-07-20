Пожар в промышленной зоне на Волоколамском шоссе потушен

В воскресенье, 19 июля, пожарные нескольких пожарно-спасательных частей совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание в промышленной зоне на Волоколамском шоссе в районе округа Клин.

Около трех часов дня на центральный пункт пожарной связи через систему «112» поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном за автомойкой. По указанному адресу оперативно выехали пожарные расчеты.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения был объявлен повышенный ранг пожара №2. Горел одноэтажный цех по производству дверей. Люди успели самостоятельно покинуть помещения. Существовала угроза близко расположенным соседним строениям, трем фурам и открытому хранилищу поддонов. Из-за плотной застройки огонь быстро распространялся.

Начальник 313-й пожарно-спасательной части Андрей Ватутин рассказал, что тушение осложняло наличие используемых в производстве кислородных баллонов, которые представляли угрозу взрыва. Огнеборцам удалось благополучно эвакуировать шесть баллонов.

Из-за сильного задымления на всех участках тушения работали звенья газодымозащитной службы. В 17:16 объявили о локализации пожара на площади 2578 квадратных метров, а в 18:50 — о ликвидации открытого горения. На пожаре никто не пострадал. В тушении было задействовано 33 человека и 11 единиц техники.