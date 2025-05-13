Строительный рынок загорелся в Подмосковье

Спасатели ликвидируют возгорание, вспыхнувшее на территории строительного рынка в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар начался в здании чайханы на рынке в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.

На данный момент сотрудники оперативных служб города занимаются ликвидацией возгорания. Для тушения пожара привлекли 25 человек и пять единиц техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за возгорания въезд в Андреевку временно перекрыт. Проехать нельзя на пересечении с улицей Андреевка и Панфиловским проспектом.

Накануне пожар случился в доме музыканта, бывшего участника группы MBAND Анатолия Цоя, в Московской области. Артист рассказал, что на территории участка полностью сгорел предбанник, однако благодаря тому, что своевременно вызвали пожарных, удалось избежать худшего.