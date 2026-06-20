Строительный рынок загорелся в Подмосковье

В Балашихе начался пожар на строительном рынке

Утром в субботу пожар произошел на строительном рынке в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

ЧП случилось на улице Текстильщиков. Пожарные совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы сформировали звенья газодымозащитной службы и начали тушить возгорание в торговых и складских помещениях.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлекли 50 специалистов и 15 единиц пожарной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности, наблюдается сильное задымление.

Внутри помещений находятся преимущественно строительные материалы, сохраняется угроза обрушения конструкций.

Ранее четыре человека пострадали при пожаре в шестиэтажном хостеле в Мытищах.