Строительный кран загорелся на севере Москвы
Дептранс: на СВХ в Москве загорелся строительный кран
Утром во вторник экстренные службы перекрыли движение транспорта по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве по направлению к Подмосковью после возгорания строительного крана. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
ЧП случилось в районе дома 2 с4 по Зеленоградской улице. На месте работают оперативные силы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение по СВХ в сторону области временно перекрыли. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.
Очевидец рассказала 360.ru, что некоторые автомобили в месте ЧП разворачивались и ехали по встречному направлению.
«Кто-то назад сдавал, чтобы выехать на Лихоборскую набережную», — добавила она.
Ранее в Сокольниках задымилась крыша трамвая. Водитель остановил движение и экстренно высадил пассажиров, никто не пострадал. Предварительно задымление случилось из-за элементов проводки.