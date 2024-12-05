Строительный кран рухнул на дорогу в Башкирии

МЧС: кран упал на строительной площадке под Уфой

Башенный кран упал во время строительных работ на территории жилого комплекса «Миловские просторы» в селе Миловка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

«Кран рухнул на проезжую часть. Здания, сооружения и автомобили не пострадали», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. По состоянию на 21:30 по московскому времени кран убрали с проезжей части.

В ведомстве отметили, что опрокидывание конструкции произошло при транспортировке к месту стройки. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Похожий случай произошел на строительной площадке в Туве. После обрушения крана рабочего заблокировало в кабине. Медики доставили пострадавшего мужчину в больницу.

Ранее строительный кран упал на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Конструкция рухнула рядом с бизнес-центром «Континент».