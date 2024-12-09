Строительные будки загорелись в Марьине

Строительные будки загорелись на Люблинской улице в Марьине. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар охватил три бытовки, стоящие в ряд в два этажа. На месте пожара раздаются хлопки. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь оперативно ликвидировали.

Ранее взрыв и пожар произошли в Пушкино. В результате случилось обрушение конструкций здания. Спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины и женщины.