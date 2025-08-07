Строитель пострадал при обрушении кирпичной стены на Богородском Валу в Москве

Источник 360.ru: на Богородском Валу стена рухнула на рабочего при демонтаже

Рабочий пострадал во время демонтажа стены здания на улице Богородский Вал в столице. На него рухнула часть кирпичной кладки, сообщил 360.ru источник.

Обрушение конструкции произошло на четвертом этаже. Пострадавшего успели извлечь до прибытия медиков.

Как уточнил источник, здание закрыто на реконструкцию. Площадь обрушения составила пять квадратных метров. Строителя доставили в больницу.

Ранее на Котельнической набережной в центре Москвы куски штукатурки отвалились с козырька жилого дома. Куски бетона рухнули на автомобили, припаркованные у здания. Четыре машины получили повреждения: у них были разбиты стекла, есть царапины и вмятины на кузовах.