Куски бетона и штукатурки рухнули на автомобили в центре Москве

В Москве на Котельнической набережной штукатурка обвалилась на автомобили

Фрагмент штукатурного слоя лепного декора на козырьке жилого дома обрушился на Котельнической набережной в центре Москвы, повредив четыре автомобиля. Подробности случившегося 360.ru сообщили очевидцы.

Происшествие случилось вечером 5 августа у дома 25. Площадь обрушившегося участка составила приблизительно 0,2 квадратных метра.

Осыпавшаяся штукатурка рухнула прямиком на припаркованные на стоянке у дома автомобили местных жителей. В результате четыре машины получили различные повреждения. У авто разбиты стекла, на кузовах — царапины и вмятины.

«Я в этот момент с ребенком гулял. Пришли, а машина в таком состоянии», — рассказал владелец одного из пострадавших автомобилей.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, из людей никто не пострадал.

Специалисты начали осмотр здания для выяснения причин обрушения.

Ранее в Уфе обрушилась стена пятиэтажного здания, кадры с места ЧП попали в распоряжение 360.ru. В здании ранее располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума.