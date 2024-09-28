Стрелкову стало плохо в колонии

Осужденный экс-министр обороны ДНР Стрелков пожаловался на проблемы с сердцем

Бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину), который отбывает наказание в исправительной колонии, стало плохо. Как сообщил Telegram-канал Shot, он пожаловался на боли в сердце.

По информации источника, у 53-летнего Стрелкова участились приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука.

Его защита настаивает на необходимости срочной госпитализации заключенного, так как Стрелкову может потребоваться шунтирование или стентирование сердца.

Однако, как отметил адвокат Стрелкова, полноценное медицинское обследование, необходимое для определения дальнейшего лечения, невозможно провести в условиях исправительной колонии.

Ранее экс-министр обороны ДНР отказался признать вину по своему уголовному делу для судебного пересмотра или просить о помиловании президента России Владимира Путина, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.

Московский городской суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. Свое наказание он отбывает в колонии в Кирово-Чепецке.