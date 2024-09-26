Стрелков отказался от доступных путей для выхода из колонии

Стрелков отказался от признания вины и просьбы к Путину о помиловании

Отбывающий четырехлетний срок в колонии Кировской области бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) отказался признать вину по своему уголовному делу для судебного пересмотра или просить президента России Владимира Путина о помиловании, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Об этом бывший лидер «Русской весны» заявил в интервью RTVI .

Стрелков пояснил, что оба варианта для него — единственные пути к выходу на свободу, но также его не устраивают.

«Законный способ для меня попасть [в зону СВО] — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования со стороны президента. При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — заявил Стрелков.

Заключенный добавил, что сейчас не готов делать прогнозы о своем будущем, так как, находясь в колонии, считает это не имеющим смысла. Стрелков пояснил, что его судьба полностью зависит от ситуации в России, и финал может стать оптимистичным или «предельно печальным».

Московский городской суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. Свое наказание осужденный отбывает в колонии Кирово-Чепецка.

Руководство исправительного учреждения признало Стрелкова склонным к побегу. Супруга заключенного посчитала, что таким способом ему мешают в подаче заявления на условно-досрочное освобождение.