Стрелявшим в собаку в Сочи мог стать бывший полицейский | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 10:37 Стрелявшим в собаку в Сочи мог стать бывший полицейский Волонтер Анна: в собаку в Красной Поляне стрелял бывший сотрудник полиции РИА «Новости»

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Открывшим огонь по бездомной собаке в сочинском поселке Красная Поляна мог стать бывший сотрудник полиции. Об этом 360.ru рассказала волонтер Анна, взявшая опеку над животным.

«Заявление в МВД подал детский сад, потому что мужчина стрелял рядом с его территорией. Не могу сказать о личности стрелка, но это бывший полицейский. У пострадавшего пса Дружка черепо-мозговая травма, сломана челюсть. Будем консультироваться с хирургом, надеемся, что извлеченная пуля станет уликой. Угрозы жизни для собаки нет», — сообщила она.

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Волонтер уточнила, что ЧП произошло около полуночи в среду, 24 апреля. Дружок жил на улице вместе со своей сестрой, животных недавно подкинули местным жителям.

«Мужчина вышел из дома, перешел дорогу, прицелился и выстрелил в мордашку собаки. По словам очевидцев, ранее он неоднократно бил животных палкой. Видимо, они мешали ему, пес Дружок и его сестра, решил так избавиться от них», — добавила Анна.

Ранее 360.ru показал на видео, как мужчина в Сочи, предположительно, выстрелил в собаку из оружия. В настоящее время пес находится в медицинском учреждении.