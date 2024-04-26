Житель элитного поселка в Сочи выстрелил в собаку на улице | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 09:31 Житель элитного поселка в Сочи выстрелил в собаку на улице Источник 360.ru: в поселке Красная Поляна мужчина выстрелил в собаку на улице

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В сочинском поселке Красная Поляна неизвестный мужчина из оружия выстрелил в собаку на улице. Об этом 360.ru рассказала свидетельница произошедшего.

По ее словам, ЧП произошло в темное время суток. На представленных девушкой кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина с предметом в руках пересекает дорогу, пропадает из кадра, а спустя несколько секунд бежит к своему автомобилю.

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После этого с противоположенной стороны дороги появляется собака и странно трясет головой. Девушка утверждает, что в животное выстрелили.

«У нас творится настоящая дичь. После того как Дружка увезли в клинику, выяснилось, что в него стреляли. Мужик вышел из своего дома, прицелился и выстрелил Дружку в мордашку», — заявила она.

Свидетельница стрельбы отметила, что ранее этот же мужчина якобы неоднократно бил собак палками. Рядом с местом происшествия расположен детский сад, отметила она.

«Дружок на данный момент в клинике, оставили его там до вечера», — заявила она.

Информация от официальных лиц по ситуации не поступала.

В январе дагестанец в Петербурге выстрелил в женщину за кормление уличных животных.