Стрельбой и взрывами обернулся массовый конфликт в челябинском дворе

Полиция Челябинска начала проверку ночной драки со стрельбой и взрывами во дворе

Неизвестные устроили массовую потасовку со стрельбой и взрывами во дворе на улице Барбюса в Челябинске. Видео с камер наблюдения опубликовало издание 74.ru .

По словам опрошенных местных жителей, шумный конфликт произошел в ночь на вторник, 2 июля.

«Сначала я видела записи, на которых слышно, как женщина кричит: „Не стреляй“. А потом появилось видео с домофона, где зафиксировано, как что-то взрывается», — поделилась одна из собеседниц журналистов.

Еще один житель дома признался, что шумные компании часто собираются во дворе. Из-за неадекватного поведения дебоширов полицию горожане вызывать перестали.

Сообщение о том, что к правоохранителям с жалобами никто не обращался, подтвердили в пресс-службе городского управления МВД. В ведомстве добавили, что после публикации видео и разошедшейся в социальных сетях информации о стрельбе и взрывах инициировали проверку, которую взяло под контроль руководство.

Участковые начали поквартирный обход для опроса очевидцев происшествия, а оперативники начали поиски участников конфликта.

В ночь на минувшую субботу, 29 июня, уроженцы Киргизии устроили массовую драку на северо-западе Москвы, в которой погиб мужчина. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. В рамках возбужденного уголовного дела криминалисты задержали трех участников драки.