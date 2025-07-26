Стрельба в Москве. Подростки напали на сотрудника безопасности и попали на видео

Подростки обстреляли из пневматике сотрудника транспортной безопасности на станции Матвеевская в Москве. Кадры с места событий в Telegram-канале разместила представитель МВД Ирина Волк.

Судя по кадрам видео, конфликт начался с замечания, который один из сотрудников метрополитена сделал двум подросткам. Оба сидели и ждали поезда метро.

Затем к ним приблизился сотрудник транспортной безопасности. О чем идет спор, неизвестно, звука на видео нет. Однако вскоре после этого ссора очевидно становится все более ожесточенной.

Уже у выхода из метрополитена один из подростков достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в «безопасника». Ирина Волк утверждает, что мужчину пришлось госпитализировать.

Обоих агрессоров уже задержали. Подросткам всего по 15 лет. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции в сопровождении законных представителей.

В начале лета 2025 года другая банда подростков стала терроризировать жителей Химок руганью, пьянством и драками.