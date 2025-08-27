Стрельба произошла в католической школе в Миннесоте

Агенты ФБР отправились на место стрельбы в школе в Миннеаполисе

Утром 27 августа в католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом в социальной сети X сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолц.

«Бюро по задержанию преступников и патрульная служба штата находятся на месте происшествия. Я молюсь за наших детей и учителей, чья первая неделя в школе была омрачена этим ужасным актом насилия», — написал он.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в соцсети X отметил, что агенты бюро также отправились на место происшествия.

«ФБР осведомлено о сообщениях от отделения в Миннеаполисе, наши агенты уже направляются на место происшествия. Мы будем предоставлять информацию по мере поступления», — добавил он.

Издание CBS News уточнило, что в результате стрельбы есть пострадавшие, их число на данный момент неизвестно.



Журналисты CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в стрельбе покончил с собой.

Около двух недель назад восемь человек пострадали и трое погибли после стрельбы в Бруклине.