Стрельба произошла в католической школе в Миннесоте
Агенты ФБР отправились на место стрельбы в школе в Миннеаполисе
Утром 27 августа в католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом в социальной сети X сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолц.
«Бюро по задержанию преступников и патрульная служба штата находятся на месте происшествия. Я молюсь за наших детей и учителей, чья первая неделя в школе была омрачена этим ужасным актом насилия», — написал он.
Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в соцсети X отметил, что агенты бюро также отправились на место происшествия.
«ФБР осведомлено о сообщениях от отделения в Миннеаполисе, наши агенты уже направляются на место происшествия. Мы будем предоставлять информацию по мере поступления», — добавил он.
Издание CBS News уточнило, что в результате стрельбы есть пострадавшие, их число на данный момент неизвестно.
Журналисты CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в стрельбе покончил с собой.
Около двух недель назад восемь человек пострадали и трое погибли после стрельбы в Бруклине.