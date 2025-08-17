Массовая стрельба с погибшими произошла в США
The Sun: восемь человек пострадали и трое погибли после стрельбы в Бруклине
В Бруклине произошла стрельба, пострадали как минимум восемь человек и погибли трое. Об этом сообщило издание The Sun.
Выстрелы раздались в ночное время в клубе Taste of the City Lounge в районе Краун-Хайтс. Стрелок успел скрыться с места происшествия, его местонахождение неизвестно.
Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уточнила, что внутри заведения полиция обнаружила трупы трех мужчин, двум из которых 27 и 35 лет. Возраст третьего пока не подтвержден. Еще восемь человек экстренно доставили в местные больницы, информации об их состоянии нет.
Правоохранительные органы призвали местных жителей временно воздержаться от посещения района до завершения следственных действий.
Ранее в Нью-Йорке мужчина открыл огонь из винтовки в небоскребе, тогда погибли пять человек и несколько пострадали.