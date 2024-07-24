Девушка, проживающая на Синявинской улице в Москве, рассказала 360.ru о подрыве автомобиля во дворе ее дома. Очевидица также поделилась кадрами с места событий.

«Утром вообще было непонятно. Начали люди толпиться. Честно говоря, сначала подумали, что что-то сильно взорвалось, думали, баллон может какой-то. Я вышла на улицу с целью выкинуть мусор, но по итогу — лучше бы не выходила. Страшное зрелище», — поделилась свидетельница.

По ее словам, в первые 20 минут после ЧП на месте случившегося было немного полицейских. Сейчас территорию оцепили.

Машина взорвалась утром 24 июля, водителю оторвало стопы. Автомобиль мог принадлежать участнику СВО, сообщил RT. По данным Telegram-канала Mash, к днищу иномарки прикрепили самодельное взрывное устройство.