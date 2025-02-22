Иномарка сбила школьницу в Новой Москве. Страшное ДТП попало на видео
Автомобиль сбил 12-летнюю девочку в Новой Москве
Иномарка сбила девочку-подростка в Новой Москве. Видеозапись момента ДТП распространила в официальном Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
Девочка переходила двухполосную дорогу по пешеходному переходу. Судя по кадрам видео, водитель Audi, 26-летняя женщина, не сбавила скорость перед «зеброй».
На полном ходу она врезалась в 12-летнюю школьницу. Девочку отбросило на автомобиль, который ехал по встречной полосе.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую. Уже в больнице врачи установили, что ее здоровью нанесли тяжкий вред.
Предполагаемую виновницу ДТП прокуратура планирует привлечь к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса России. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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