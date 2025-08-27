«Одному оторвало голову». Два человека погибли в ДТП со столбом в Подмосковье

Источник 360.ru: два человека погибли в ДТП со столбом в Сергиевом-Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе произошла авария с легковым автомобилем, который врезался в мачту освещения. Об этом 360.ru сообщили очевидцы ЧП.

ДТП случилось на Ильинской улице. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. Его откинуло в столб, затем в забор и стену дома, после чего автомобиль перевернулся.

«Трое в тяжелом состоянии, еще на одном ни царапины. Двое погибли, одному из них голову оторвало. Ребята — мои товарищи. Летели вниз, отскок от бордюра, в поворот не вошли. Машину начало крутить, как стиральную, и в столб», — сказал очевидец.

МВД Московской области в Telegram-канале уточнило, что за рулем Toyota находился мужчина 1995 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством. Вместе с пассажиром 1997 года рождения он погиб на месте.

Еще двоих пассажиров 2002 и 2003 годов рождения доставили в больницу, отметили в ведомстве.

