Страшная авария под Петербургом. Обломки нескольких машин разбросало по всей дороге, есть погибший

Водитель «Газели» погиб в результате ДТП с автобусом в Кингисеппе

Крупная авария произошла на Сланцевском шоссе под Кингисеппом 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры в официальном Telegram-канале .

По информации полиции, около 20:30 автобус и «Газель» столкнулись лоб в лоб. Затем в ДТП на большой скорости влетела легковая Skoda.

Автобус перевозил 40 пассажиров. Одна из женщин получила травмы, помощь медиков понадобилось и водителю легкового автомобиля.

Также пострадал пассажир «Газели». Водитель этого автомобиля скончался от полученных травм на месте.

На место происшествия прибыли спасательные службы. Сюда же вызвали скорую помощь, к врачам обратились 12 человек.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Ход проверки взяла на контроль городская прокуратура Кингисеппа.

Работу экстренных структур на месте происшествия контролирует глава надзорного ведомства.

Ранее в массовом ДТП под Воронежем пострадали 14 человек.