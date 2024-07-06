Странные разводы в Амурском заливе напугали жителей Владивостока

Мэрия Владивостока назвала причину появления разводов в Амурском заливе

Администрация Владивостока/ Telegram
Фото: Администрация Владивостока/ Telegram

Пыльца природного происхождения стала причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива. Загрязнения нефтепродуктами не выявили, сообщила пресс-служба администрация Владивостока.

«На обработку сорбентом реакции на акватории не было, отсутствовал характерный запах. Пробы воды направили в Росприроднадзор. Там специалисты обнаружили в воде пыльцу природного происхождения», — отметили представители администрации.

Ранее в Сети распространились фотографии и видео, на которых видно, что акватория Амурского залива во Владивостоке покрылась странными желто-белыми разводами.

В минувшем апреле масляные пятна выявили близ Лефортовского моста. В загрязнении реки Яузы начала разбираться столичная прокуратура.

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