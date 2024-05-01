Игрушечный брелок-граната взорвался в руках у девятилетнего мальчика в Москве | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 21:41 Игрушечный брелок-граната взорвался в руках у девятилетнего мальчика в Москве Mash: игрушечный брелок-граната взорвался в руках 9-летнего мальчика в Москве Unsplash

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Купленный на рынке в Москве игрушечный брелок в виде гранаты взорвался в руках девятилетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Капотни. Родители купили на рынке брелок в виде игрушечной гранаты и отдали его ребенку. Как только мальчик взял предмет в руки, раздался взрыв.

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Ребенок получил повреждения рук и ног, его осмотрели медики.

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