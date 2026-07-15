«Страх детства». Российский спортсмен застрял на американских горках во Вьетнаме
Пловец Марк Мордовцев застрял на аттракционе на высоте 30 метров во Вьетнаме
Российский спортсмен, чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев признался, что столкнулся с главным детским страхом, застряв на гигантском аттракционе на вьетнамском острове Фукок. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Именно это со мной и произошло во Вьетнаме. Кабинка остановилась на большой высоте, прямо перед самым крутым спуском», — написал он, пошутив, что страх разблокирован.
Мордовцев отметил, что сотрудники парка эвакуировали людей через технические тоннели. Никто не пострадал, но больше он на американские горки ни ногой.
В комментарии для Пятого канала он рассказал, что механизм аттракциона дал сбой на высоте 30 метров. Сотрудники парка и пять охранников вручную вскрывали кабинки, чтобы вытащить людей.
Ранее актриса Юлия Франц застряла на зиплайне в сочинском «Скайпарке» из-за ливня. Механизм аттракциона перестал вращаться над пропастью.