«Стонал сильно». В Санкт-Петербурге пассажир метро упал на рельсы

В Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» пассажир упал на рельсы

Утром 15 июля пассажир упал на рельсы на станции метро «Площадь Восстания». Его сумели извлечь из-под вагона живым и госпитализировали, рассказала 360.ru очевидица случившегося.

Женщина пояснила, что встречала дочь на Московском вокзале. Спустившись в метро, они увидели, что поезд выехал из тоннеля только двумя вагонами. Сотрудники полиции и метро ходили по платформе, затем, что-то увидев, подошли ко второму вагону и стали светить фонариками.

Затем они услышали стук, раздающийся из-под поезда, открыли двери вагона со стороны стены и, спустившись вдвоем на пути, вытащили пострадавшего.

«Он стонал сильно, как будто у него руки поломаны и ноги», — заявила собеседница 360.ru.

У пострадавшего достали паспорт, чтобы установить его личность. Затем его госпитализировали, а поезд продолжил движение.

«Мы не влезли уже… Очень много народу скопилось», — сказала очевидица.

По ее словам, на путях остался рюкзак пострадавшего.

По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», ЧП произошло около восьми утра. Работу станций метро «Владимирская», «Площадь Восстания» и «Чернышевская» временно приостановили, на остальной части линии поезда двигались с увеличенными интервалами. К 08:20 движение удалось восстановить.