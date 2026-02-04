Пять поездов задерживаются из-за ДТП с бензовозом в Мордовии

На железнодорожном переезде в Мордовии грузовик с бензином столкнулся с пассажирским составом. В итоге пять поездов задержали. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской ЖД.

Машинист попытался экстренно затормозить, но не хватило расстояния, чтобы избежать столкновения. По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель грузовика. Пассажирам и бригаде поезда медицинская помощь не понадобилась.

«Водитель грузового автомобиля (порожний бензовоз) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 21 сообщением Ульяновск — Москва», — заявили в пресс-службе.

ЧП случилось в 02:40 по московскому времени, на регулируемом, железнодорожном переезде на станции Потьма Куйбышевской железной дороги.

В результате происшествия схода железнодорожных вагонов не произошло, однако габарит подвижного состава на первом и втором путях станции нарушен. Бензовоз оказался зажат под локомотивом. Кроме того, получила повреждения кабина машиниста.

Из-за аварии задержались пять пассажирских поездов.

№ 21 Ульяновск — Москва — на два часа 59 минут;

№ 31 Тольятти — Москва — на два часа 16 минут;

№ 31 Орск — Москва — на два часа 31 минуту;

№ 14 Москва — Челябинск — на час и 44 минуты;

№ 42 Москва — Саранск — на час и 13 минут.

Ранее в Кировской области 20 пассажирских поездов задержались из-за схода вагонов одного из грузовых составов. Кроме того, девять поездов поехали по измененным маршрутам.