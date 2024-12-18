Столкновение поездов в Мурманской области произошло при перегоне грузового состава

Появились кадры из сошедшего с рельс поезда с пассажирами в Мурманской области

Столкновение грузового и пассажирского поездов на станции Княжая в Мурманской области произошло из-за ошибки навигации. Грузовой состав тянули на запасной путь, но по неизвестной причине в него въехал пассажирский. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

На опубликованных кадрах видно, что столкнувшийся с товарняком пассажирский поезд был двухэтажным. После удара обеспокоенные пассажиры отправились в другой вагон, но после открытия двери в тамбуре увидели, что выход перекосило.

По словам источника 360.ru, у грузового состава сломался токоприемник и его убирали с участка на запасной путь. Но, по неизвестной причине, по этому же пути пустили пассажирский состав, в результате чего произошло столкновение. Судьба машинистов пока неизвестна.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что на станции в Мурманской области с грузовым составом столкнулся пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург.

В пресс-службе РЖД добавили, что в результате аварии с рельсов сошли три вагона с пассажирами и часть грузового состава. Всего в скором поезде находились 326 пассажиров.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на место аварии отправились сотрудники экстренных служб, а также три бригады скорой помощи. Он добавил, что взял происшествие на личный контроль.