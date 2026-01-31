Столкновение легковушек в Кабардино-Балкарии унесло жизни двух человек
Водители двух легковушек погибли в лобовом столкновении в КБР
Утром 31 января в Кабардино-Балкарской Республике произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.
ДТП случилось на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе, там столкнулись Lada-217250 и Lifan X50. В результате аварии оба водителя скончались на месте от полученных травм.
На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Зольского района Заур Бжамбеев.
Днем ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием медицинского автомобиля Карагайской центральной районной больницы.
В аварии погибли четыре человека, в том числе три пациента. Двух выживших с травмами тяжелой и средней степени доставили в больницу Кудымкара.