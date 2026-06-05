Столицу Новой Зеландии затопило фекалиями после ночного шторма

Столицу Новой Зеландии Веллингтон затопило неочищенными сточными водами после мощного ночного шторма, который вывел из строя и без того поврежденную канализационную систему. Об этом сообщила газета The Independent .

Автор материала отметил, что город уже четыре месяца борется с кризисом в сфере очистки сточных вод. Как сообщила компания Wellington Water, утром 5 июня пять домов в пригороде Айленд-Бэй пострадали из-за прорыва трубы. На место прибыли ее сотрудники с ассенизаторской машиной, чтобы убрать отходы и продезинфицировать пострадавшие дома.

Житель Айленд-Бей Ричард Питерс рассказал, что ситуация ухудшилась, когда вода отступила.

«На земле были буквально куски экскрементов, тампоны и коричневая вода. Дикость и мерзость», — сказал он.

Местный детский сад закрыли из-за затопления, канализационные люки сорвало из-за давления, возникшего в трубах.

За прошедшую ночь в Веллингтоне метеорологи зафиксировали более пяти тысяч ударов молний. В городе за два часа из-за грозы в выпало 25,7 миллиметра осадков.

В начале года американский авианосец USS Gerald R. Ford затопило фекалиями у берегов Ирана.