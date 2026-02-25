Самый дорогой авианосец ВМС США затопило фекалиями у берегов Ирана

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford, направленный к берегам Ирана, столкнулся с проблемами с канализацией: корабль затопило фекалиями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, на борту расположены 650 вакуумных туалетов, и во время развертывания в Персидском заливе ежедневно выходит из строя один унитаз. Представитель ВМС заверил, что ситуация улучшается и не влияет на выполнение миссии.

Капитан корабля Дэвид Скароси рассказал, что моряки недовольны затянувшимся пребыванием в иранских водах.

«Я поговорил со многими вашими моряками, которые пытаются смириться с тем, что не смогли посетить Диснейленд, свадьбы, на которые уже подтвердили свое присутствие», — посетовал офицер.

Ранее авианосную группу направили в регион на фоне обострения отношений с Тегераном и переговоров по ядерной программе. USS Gerald R. Ford — самый дорогой корабль в истории ВМС США.