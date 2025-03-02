Столб упал в толпу на масленичных гуляниях в Ленобласти

Столб на масленичных гуляниях в городе Коммунар упал в толпу

Традиционные масленичные гуляния в городе Коммунар Ленинградской области едва не закончились трагедией. Во время праздничных мероприятия столб для лазанья за призами упал в толпу зрителей, сообщил Piter.tv .

В момент обрушения на верхушку столба за призом пытался залезть мужчина. В какой-то момент конструкция сильно накренилась, а затем рухнула на землю вместе со смельчаком.

Зрители вовремя заметили опасность и успели разойтись в стороны, избежав травм. Упавший вместе со столбом мужчина повредил ногу. Неизвестно, получил ли в итоге он свой приз, ради которого лез на столб.

Днем ранее жительница Сибири насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы. Женщина в нетрезвом состоянии участвовала в поедании лакомства на скорость и не рассчитала силы.