Столб упал в толпу на масленичных гуляниях в Ленобласти

Традиционные масленичные гуляния в городе Коммунар Ленинградской области едва не закончились трагедией. Во время праздничных мероприятия столб для лазанья за призами упал в толпу зрителей, сообщил Piter.tv.
В момент обрушения на верхушку столба за призом пытался залезть мужчина. В какой-то момент конструкция сильно накренилась, а затем рухнула на землю вместе со смельчаком.
Зрители вовремя заметили опасность и успели разойтись в стороны, избежав травм. Упавший вместе со столбом мужчина повредил ногу. Неизвестно, получил ли в итоге он свой приз, ради которого лез на столб.
Днем ранее жительница Сибири насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы. Женщина в нетрезвом состоянии участвовала в поедании лакомства на скорость и не рассчитала силы.
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