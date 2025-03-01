«Решила не жевать». Жительница Сибири насмерть подавилась блинами на празднике

Подвыпившая жительница Красноярского края во время празднования Масленицы в селе Березовское подавилась блинами и умерла. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Женщина приняла участие в конкурсе по поеданию блинов в селе Березовское. Источник телеканала рассказал, что она очень быстро ела и в конце концов подавилась.
«Ради победы подвыпившая женщина решила не жевать, а запихивать в себя блины целиком. В какой-то момент она начала задыхаться», — добавил он.
По данным Telegram-канала Baza, сибирячке сразу же попытались помочь медики, которые тоже были на празднике. Потом прибыла скорая, но врачам реанимировать женщину не удалось. Сибирячке было 36 лет.
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